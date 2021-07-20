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LPG'li otomobilde korkutan yangın
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
LPG'li otomobilde korkutan yangın

LPG'li otomobilde korkutan yangın

Olay yeri inceleme ekiplerinden detayla

Bild Yangın İlham 

-Otomobilden detaylar
-Ekiplerden detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de, LPG'li otomobilin motor bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangın, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami Ö. idaresindeki 06 L 3936 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen otomobilde maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.
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