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LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı

LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Yaralılardan görüntü

İlk Müdahale Yangın Petrol Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Polislerden görüntü
-Araçtan görüntü
-Araç içerisinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Otomobildeki 3 kişi yanarak ölmekten son anda kurtuldu ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir petrol istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola çıkan seyir halindeki otomobil, bomba gibi patladı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi alevler arasında kalarak ciddi şekilde yaralanırken, ölmekten son anda kurtuldu. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 02 AAU 9259 plakalı Renault marka otomobil, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonundan oto gaz aldı. Yakıtı alan araç, yola çıktığı esnada bomba gibi patladı. Alev topuna dönen araç içerisinde bulunan Hıdır Bildik, Zeynal Bildik ve Sabri Bildik isimli 3 kişi feci şekilde yandı. Kendilerini son anda araç içerisinden dışarıya atan ve yanarak ölmekten son anda kurtulan 3 kişinin vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi. O esnada olay yerinden geçmekte olan Adıyaman Belediyesi'ne ait bir vidanjör ile yangına müdahale edilirken, yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta soğutma çalışması yapılırken, polis ekipleri de araçta incelemelerde bulundu. LPG’li aracın patlama sebebi araştırılıyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SVY-
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