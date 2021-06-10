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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4’ü ağır 15 yaralı

Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4’ü ağır 15 yaralı

olay yeri drone ve aktüel

( DENİZLİ -DRONE-TEKRAR) DENİZLİ

Tur Otobüsü Öğretmen Polis Ekipleri Öğrenciler Aktüel 


- Denizli’de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, Ankara’dan lösemili öğrencileri tatile götüren tur otobüsü devrildi. Kazada 4’ü ağır 15 öğrenci yaralandı.Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lösemili öğrenciler için düzenlenen tatil etkinliği için Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden Muğla’nın Bodrum ilçesine giden 22’si öğrenci, 3’ü öğretmen olmak üzere Ankara’dan yola çıktı. Denizli’nin Kale ilçesi yakınlarında 06 L 2746 plakalı otobüs, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki su tahliye kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 4’ü ağır 15 öğrencinin yaralandığını belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatanlar ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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