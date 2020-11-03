Lösemili çocuklara moral ziyareti

-Başkanın hastane içerisindeki gezisi

-Başkanın çocuklara hediye vermesi

-Genel detaylar

-Başkanın röportajı



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2-8 Kasım “Lösemili Çocuklar Haftası” dolayısıyla lösemi hastası çocukları ziyaret etti. Hastanedeki lösemili çocuklarla yakından ilgilenen Mehmet Tahmazoğlu, okul eğitimlerini hastanede gören ve hastanede yatan çocuklara oyuncak ve boyama seti hediye etti. “Acil şifalar diliyorum” Yaptığı ziyaretler esnasında çocukların yüzündeki mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, “2-8 Kasım her yıl Lösemi Haftası olarak kutlanıyor. Lösemi hastalığı genelde 1-5 yaşları arasında beslenme alışkanlıklarından ortaya çıkan bir hastalık. Bu nedenle çocuklarımızın beslenme alışkanlıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımız annelerinin yemekleriyle beslenmeleri için tüm ana sınıfı ve ilkokul da eğitim gören çocuklarımıza beslenme kabı hediye ettik. Amacımız çocuklarımızın doğal şekilde beslenmesi, sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve her türlü hastalıklardan uzak kalması. Lösemi hastalığına yakalanan tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Doktorlarımıza, yöneticilerimize ve hemşirelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

(SD-Y)



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