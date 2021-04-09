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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu

Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu

İnci’nin çocukları karşılaması

Emniyet Müdürü Bebek Polis Kök Hücre 

-Çocukları sevmesi
-Çocuklara hediye vermesi
-Çocukların İnci’ye hediye vermesi
-Çocukların emniyet müdürü olması
-Makam koltuğuna oturması
-İnci’nin açıklaması

( ADANA )- Adana’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklar emniyet müdürü olup telsizle talimat verdi ADANA

- Adana’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklar emniyet müdürü olup telsizle talimat verdi.Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lösemili çocukları makamında ağırladı. İnci, çocuklara oyuncak araba ve bebek hediye etti. Ayrıca İnci, çocuklara çocuk polisi kimliği de verdi. Çocuklar da İnci’ye yaptıkları resimleri hediye etti. Lösemili çocuklar emniyet müdürünün koltuğuna oturarak kısa süreliğine emniyet müdürü oldu. İnci, çocuklara telsizini verdi. Lösemili çocuklar polislere talimat verdi. İnci çocuklara Adana’da herhangi bir sorun olup olmadığını sordu. Çocuklar Adana’da sıkıntı olmadığını söyledi.

Emniyet müdürü olan çocuklar çok mutlu oldu. İnci, Türk Polis Teşkilatının her zaman lösemili çocukların yanında olduğunu sürekli bu çocuklar için kök hücre kampanyası başlattıklarını belirterek, “Çocukların bir gün değil her zaman yanındayız. Onlar için elimizden ne gelirse yapıyoruz yapmaya hazırız. Onlar çok özel çocuklar” dedi.

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