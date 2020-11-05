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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği

Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği

- Boş sokaklardan detaylar - Kapalı dükkan detayları - "Kapalı" levhalarından detaylarLONDRA (AA) - İngiltere 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında alınan karantina kararının ilk gününde Londra sokaklarında sessizlik hakimdi.Mart ayının ardından bir kez daha karantinaya gidilen İngiltere ’de, gece 24.00'te (TSİ 03.00) bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatılmıştı.

İngiltere Koronavirüs Karantina 

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