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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
LONDRA - Sıcak havayı fırsat bilen halk parklara akın etti

LONDRA - Sıcak havayı fırsat bilen halk parklara akın etti

- Regent Park’ta dans edenlerden görüntüler - Parkta dolaşanlardan görüntülerLONDRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra’da sıcak havayı fırsat bilen halk parklara akın etti. Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında ulusal karantinanın devam ettiği ülkede, Londralıların önlemleri dikkate almadığı görüldü.

İngiltere Koronavirüs Karantina Başkent 

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