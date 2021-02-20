LONDRA - Sıcak havayı fırsat bilen halk parklara akın etti
- Regent Park’ta dans edenlerden görüntüler - Parkta dolaşanlardan görüntülerLONDRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra’da sıcak havayı fırsat bilen halk parklara akın etti. Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında ulusal karantinanın devam ettiği ülkede, Londralıların önlemleri dikkate almadığı görüldü.
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