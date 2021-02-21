LONDRA - Prens Philip'in tedavisi hastanede devam ediyor
- Hastane binası dışından detaylar - Güvenlik önlemi detayları - Prens Philip adına bırakılan notlardan detaylar - Hastaneye gelen araçlardan detaylarLONDRA (AA) - 16 Şubat günü kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisi devam ediyor.
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