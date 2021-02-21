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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
LONDRA - Prens Philip'in tedavisi hastanede devam ediyor

LONDRA - Prens Philip'in tedavisi hastanede devam ediyor

- Hastane binası dışından detaylar - Güvenlik önlemi detayları - Prens Philip adına bırakılan notlardan detaylar - Hastaneye gelen araçlardan detaylarLONDRA (AA) - 16 Şubat günü kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisi devam ediyor.

İngiltere Hastane Irak 

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