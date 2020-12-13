LONDRA - Noel yoğunluğu

- Meydanlarda toplanan kalabağın görüntüsüLONDRA - İngiltere'de en çok vakanın görüldüğü şehirlerden biri olan başkent Londra'daki caddelerde kalabalıklar, yeni tip koronavirüs(Kovid - 19) önlemlerine uymadı.6 dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu Londra'da, kalabalıkların kurallara uymadığı ve sosyal mesafeye aldırış etmedikleri görüldü.
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