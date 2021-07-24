LONDRA - Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi
- Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemlerini protesto etmek isteyen göstericiler - Yaşanan arbede - Polislerin göstericilere müdahalede bulunması - Gözaltına alınan göstericilerLONDRA (AA) - İngiltere’de polis Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önündeki barikatları aşmaya çalışan ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı ülke genelinde alınan tedbirleri protesto etmek isteyen gruba müdahalede bulundu.
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