LONDRA - Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi
- Protestodan detaylar - Polisin protestoculara müdahalesi - Polisin bazı protestocuları gözaltına almasıLONDRA - İngiltere 'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı karşıtı gruba polis müdahalede bulundu. Parlamento meydanında bir araya gelen grup, " Kovid - 19 aşısını reddedenlere kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin İngiliz Parlamentosunda yapılacak bir görüşmeyi protesto etti.Polisin dağılın ikazına uymayan bir çok gösterici gözaltına alındı.
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