LONDRA - İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı
- İngiltere bayrakları - Taraftarların eğlenmesi - Taraftarların coşkuyla kutlama yapması - Leicester Meydanındaki taraftarlar - Trafalgar Meydanındaki taraftarlarLONDRA - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere, normal süresi 1 - 1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2 - 1 yenerek finale yükseldi. İngiltere'nin galibiyeti, coşkuyla kutlandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım