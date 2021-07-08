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LONDRA - İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı

LONDRA - İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı

- İngiltere bayrakları - Taraftarların eğlenmesi - Taraftarların coşkuyla kutlama yapması - Leicester Meydanındaki taraftarlar - Trafalgar Meydanındaki taraftarlarLONDRA - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere, normal süresi 1 - 1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2 - 1 yenerek finale yükseldi. İngiltere'nin galibiyeti, coşkuyla kutlandı.

İngiltere 

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