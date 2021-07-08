LONDRA - İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)
- Taraftarların eğlenmesi - Taraftarların coşkuyla kutlama yapması - Piccadilly Circus Meydanındaki taraftarlarım bir otobüsün üstüne çıkması - Polislerinin taşkınlık yapan taraftarları gözaltına alması - Alınan güvenlik önlemleriLONDRA - İngiltere’nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka’yı yenmesi sonrası taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu. Bir grup taraftar, Piccadilly Circus Meydanı yakınında bir yolcu otobüsünün üstüne çıktı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım