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LONDRA - İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)

LONDRA - İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)

- Taraftarların eğlenmesi - Taraftarların coşkuyla kutlama yapması - Piccadilly Circus Meydanındaki taraftarlarım bir otobüsün üstüne çıkması - Polislerinin taşkınlık yapan taraftarları gözaltına alması - Alınan güvenlik önlemleriLONDRA - İngiltere’nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka’yı yenmesi sonrası taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu. Bir grup taraftar, Piccadilly Circus Meydanı yakınında bir yolcu otobüsünün üstüne çıktı.

İngiltere Altın Gözaltı Yolcu Otobüsü 

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