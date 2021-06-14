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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere-Hırvatistan maçı sonrası taraftarlar gruplar halinde metro istasyonuna alındı

LONDRA - İngiltere-Hırvatistan maçı sonrası taraftarlar gruplar halinde metro istasyonuna alındı

- Maç bitimi Wembley Stadyumu’ndan çıkan taraftarlardan görüntüler - Taraftarların gruplar halinde metro istasyonuna alınmaları - Taraftarlarla röportajlar - Taraftarların metro istasyonuna girişleriLONDRA (AA) - İngiltere ’nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hırvatistan’ı 1 - 0 yenmesi taraftarını sevindirdi. Wembley Stadyumu’ndaki maçı izleyebilen sınırlı sayıdaki taraftarın, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında yakınlardaki metro istasyonuna gruplar halinde alındığı görüldü.

İngiltere Koronavirüs Metro İstasyonu 

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