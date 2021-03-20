LONDRA - İngiltere’de aşı ve Kovid-19 önlemleri protestosunda gözaltılar (2)
- Gözaltı detayları - Polisle göstericiler arasında yaşanan arbede - BBC binası önündeki göstericilerden detaylarLONDRA (AA) - İngiltere ’nin başkenti Londra’da aşı ve yeni tip koronavirüs(Kovid - 19) önlemleri karşıtları protesto gösterisi düzenledi. BBC’nin önünde protestoya devam eden göstericilere polis müdahalede bulunurken, en az 3 gösterici gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım