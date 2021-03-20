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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere’de aşı ve Kovid-19 önlemleri protesto edildi (2)

LONDRA - İngiltere’de aşı ve Kovid-19 önlemleri protesto edildi (2)

- Gözaltı detayları - Gösteri yürüyüşünden detaylar - Pankart detayları - Slogan atılması - Güvenlik önlemi detaylarıLONDRA (AA) - İngiltere ’nin başkenti Londra’da aşı ve yeni tip koronavirüs(Kovid - 19) önlemleri karşıtları protesto gösterisi düzenledi.
Protestocular Hyde Park Corner'da bir araya geldi. Güvenlik güçleri yürüyüş sırasında bazı göstericileri gözaltına aldı.

İngiltere Koronavirüs Protesto Başkent 

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