LONDRA - İngiltere’de aşı ve Kovid-19 önlemleri protesto edildi (2)
- Gözaltı detayları - Gösteri yürüyüşünden detaylar - Pankart detayları - Slogan atılması - Güvenlik önlemi detaylarıLONDRA (AA) - İngiltere ’nin başkenti Londra’da aşı ve yeni tip koronavirüs(Kovid - 19) önlemleri karşıtları protesto gösterisi düzenledi. Protestocular Hyde Park Corner'da bir araya geldi. Güvenlik güçleri yürüyüş sırasında bazı göstericileri gözaltına aldı.
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