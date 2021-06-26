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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere’de aşı ve Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (2)

LONDRA - İngiltere’de aşı ve Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (2)

- Başbakanlık binası önünde toplanan kalabalıktan detaylar - Bir göstericinin gözaltına alınması - Polisle göstericiler arasında yaşanan gerginlikten detaylar - Göstericilerin slogan atmasıLONDRA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri ve aşı karşıtı grup, başkent Londra’daki Başbakanlık Binası 10 Numara’nın önünde toplandı. Göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs Alabalık Bakanlık Koronavirüs Gözaltı 

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