LONDRA - İngiltere’de aşı ve Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (2)
- Başbakanlık binası önünde toplanan kalabalıktan detaylar - Bir göstericinin gözaltına alınması - Polisle göstericiler arasında yaşanan gerginlikten detaylar - Göstericilerin slogan atmasıLONDRA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri ve aşı karşıtı grup, başkent Londra’daki Başbakanlık Binası 10 Numara’nın önünde toplandı. Göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, 1 kişi gözaltına alındı.
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