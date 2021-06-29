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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Londra’da yangın sonrası görüntülendi

- Londra’da yangın sonrası görüntülendi

Yangın sonrası görüntüler

İngiltere Tren İstasyonu Yangın Hasar Tespit Başkent 

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( LONDRA ) LONDRA

- İngiltere'nin başkenti Londra'da tren istasyonu yakınlarında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan yangından sonrası görüntülendi. İngiltere’nin başkenti Londra'da Elephant and Castle tren istasyonu yakınlarında dün yerel saatle 13.43’te büyük bir yangın çıkmış, yangının saat 16.00 sıralarında kontrol altına alınmasına kadar bölgeye panik hakim olmuştu. Sabah saatlerinde olay yerinden paylaşılan görüntüler yangının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından olay sırasında tamirhanenin içinde bulunan 8 araç zarar görürken, dışarıdaki 6 araç da tahrip oldu. Metro istasyonu yakınlarında bulunan ve Londra’nın simgesi olarak kabul edilen kırmızı telefon kulübesi de yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelirken, olayın gerçekleştiği Elephant ve Castle istasyonu ise uzun süre kapatıldı. İtfaiye yetkilileri dün yaptığı açıklamada, bölgedeki bina sakinlerinin, camlarını açmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 5 kişi de yaralanmıştı.
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