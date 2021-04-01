- Londra'da sağlık personelinden “sosyal mesafeli” maaş protestosu

-Sağlık çalışanları detay

-Sağlık çalışanları detay

-Slogan atılması detayı

-Sağlık çalışanları detay

-Sosyal mesafe kuralı ile ilgili kağıttan detay



( LONDRA ) LONDRA



- İngiltere’nin başkenti Londra’da sağlık personeli, sosyal mesafe önlemleri altında gösteri düzenleyerek, maaşlarına yapılan yüzde 1’lik zammı protesto etti. İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde bulunan St. Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık personeli, korona virüs salgını nedeniyle yoğun çalışma temposuna rağmen maaşlarına yalnızca yüzde 1’lik zam yapılmasını protesto etti. Sosyal mesafe kuralına uyulan gösteride, sağlık personeli maaşlarına yapılan zamdan memnun olmadıklarını dile getirerek, hükümete “kabul edilebilir bir zam” yapması için çağrıda bulundu. Yapılan yüzde 1’lik zammın ev kiralarını bile karşılamayacağını vurgulayan sağlık çalışanları, seslerini sloganlar atarak duyurmaya çalıştı. Göstericilerin ellerinde bulunan “Biz bundan daha fazlasına layığız” ve “Sağlık çalışanlarımıza ödeme yapın” yazılı pankartlar dikkat çekti. Saat 10.00 sıralarında başlayan eylem yaklaşık 3 saat sürdü. Polisin müdahale etmediği gösteri 3 saatin ardından sona erdi ve sağlık çalışanları olaysız dağıldı.



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