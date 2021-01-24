- Londra’da ilk kar yağdı



- İngiltere’nin başkenti Londra’ya yılın ilk kar yağdı. İngiltere’nin başkenti Londra’ya yılın ilk karının yağması ile beyaza büründü. Vatandaşlar, başkentte bulunan Hyde Park’a akın etti. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, başkent sakinleri yıllar sonra yağan karın keyfini doyasıya çıkarttı. Vatandaşlar, parkın bazı noktalarına ise kardan adam yaptı.



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