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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Londra'da halk park ve bahçelere akın etti

- Londra'da halk park ve bahçelere akın etti

-Londra’dan detay görüntüler

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Aritas Başkent Yol Haritası İngilizler 


- İngiltere’de üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından başkent Londra’da halk park ve bahçelere akın etti. İngiltere'de üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamalar hafifletildi. Hükümetin Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları hafifletme yol haritasına göre, bugünden itibaren farklı hanelerden 6 kişilik grupların dış mekanlarda buluşmasına ve bazı açık hava spor etkinliklerine yeniden izin verilmişti. Başkent Londra’nın farklı bölgelerinde güneşin ve temiz havanın tadını çıkartmak için park ve bahçelere akın eden İngilizler, sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya geldi. Başkentin merkezinde bulunan London Eye ve Camden Town bölgesinde bulunan Primrose Hill parkı İngilizlerin akınına uğrarken, birçok kişi arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle buluştu.
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