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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek

- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek

- Duvardan detaylar

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Uzunlu Kamuoyu Araştırması Akalan Hükümet 


- İngiltere'de, Covid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden yaslı ailelere yönelik bir kampanya grubu, Covid-19 kurbanlarının anısına İngiltere Parlamento Binası'nın karşısındaki duvara elleriyle hayatını kaybeden her bir kişi için kalp çizmeye başladı.
İngiltere'de, hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınıyla nasıl başa çıktığına dair kamuoyu araştırması çağrısında bulunan "Covid-19’dan Yakınlarını Kaybeden Aileler İçin Adalet İngiltere" adlı grup, salgında hayatını kaybedenlerin anısına bir kampanya düzenlendi.
Düzenlenen kampanya ile katılımcılar, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin anısına İngiltere Parlamento Binası'nın karşısındaki duvara elleriyle kalp çizmeye başladı.
Kampanya ile yaklaşık 150 bin kalp çizilmesi planlanıyor. Kalpler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen yıl Covid-19'a yakalanmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldığı St Thomas Hastanesi'nin dışındaki Thames Nehri'nin güney kıyısındaki yüzlerce metre uzunluğundaki duvara çizilecek. Grubun kurucu ortaklarından Matt Fowler yaptığı açıklamada, "Her kalp ayrı ayrı elle boyanmıştır ve tamamen benzersizdir, tıpkı kaybettiğimiz sevdiklerimiz gibi. Toplu kaybımızın boyutu gibi bu anıt da devasa olacak" dedi.
İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, Covid-19 salgınının sona ermesinin ardından kalıcı bir anıt inşa etme sözü verilmişti.
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