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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Londra’da çadırdan aşı merkezleri kuruldu

- Londra’da çadırdan aşı merkezleri kuruldu

- Londra’dan detay görüntüler

İngiltere Lyon Bild Başkent Çalışma Saatleri 

--Hastaneden detay görüntüler
--Aşı merkezinin girişinden detay

( LONDRA ) LONDRA

- İngiltere’nin başkenti Londra’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çadırdan aşılama merkezleri kuruldu. Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de Covid-19’a karşı aşılamalar hızlandırıldı. İngiltere Sağlık Servisi (NHS) tarafından başkent Londra’da bulunan Guys Hastanesi’nin içerisine çadırlardan aşılama merkezleri kurularak, aşılama sürecine hız verildi.
Sabah saatlerinde aşı merkezine gelen vatandaşlara sıra numarasına göre aşılama yapıldı. 2 milyon 639 bin 309 kişiye ilk doz aşı yapıldı İngiltere genelinde geçtiğimiz sene 8 Aralık’ta Covid-19’a karşı başlayan aşılama kampanyasından bu yana 2 milyon 639 bin 309 kişiye ilk doz aşı vurulduğu bildirildi.
428 bin 232 kişiye ise aşının ikinci dozunun yapıldığı ifade edildi. 7 gün 24 saat aşılama yapılacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, İngiltere'deki Covid-19 aşılama merkezlerinin çalışma saatlerinin uzatılacağını belirterek, haftada 7 gün 24 saat hizmet verecek aşılama merkezlerinin oluşturulacağını açıklamıştı. Johnson, aşı tedariğine bağlı olarak başlayacak pilot uygulamanın "mümkün olan en kısa sürede" gerçekleşeceğini belirtmişti. Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı İngiltere'de dün açıklanan son veriler ile salgınının başlamasından bu yanan en yüksek günlük can kaybı yaşandı. İngiltere’de dün son 24 saatte bin 564 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 84 bin 767'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 3 milyon 211 bin 576'ya ulaştı.
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