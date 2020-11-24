LONDRA - Aşı karşıtları Bill ve Melinda Gates Vakfı önünde gösteri düzenledi - 3 gözaltı
- Göstericilerden detaylar - Polisin göstericileri engellemesi - Pankart detayları - Gözaltı detayları - Maket aşı detayları - Piers Corbyn'in polisle konuşması - Piers Corbyn'in açıklaması - Gösterici Tuğrul Hurşit'in açıklamasıLONDRA (AA) - İngiltere ’nin başkenti Londra’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri ve aşı karşıtları gösteri düzenledi. İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in abisi Piers Corbyn liderliğinde Bill ve Melinda Gates Vakfı önünde yapılan gösteride En az 3 kişi gözaltına alındı.
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