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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
LONDRA - Aşı karşıtları Bill ve Melinda Gates Vakfı önünde gösteri düzenledi - 3 gözaltı

LONDRA - Aşı karşıtları Bill ve Melinda Gates Vakfı önünde gösteri düzenledi - 3 gözaltı

- Göstericilerden detaylar - Polisin göstericileri engellemesi - Pankart detayları - Gözaltı detayları - Maket aşı detayları - Piers Corbyn'in polisle konuşması - Piers Corbyn'in açıklaması - Gösterici Tuğrul Hurşit'in açıklamasıLONDRA (AA) - İngiltere ’nin başkenti Londra’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri ve aşı karşıtları gösteri düzenledi.
İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in abisi Piers Corbyn liderliğinde Bill ve Melinda Gates Vakfı önünde yapılan gösteride En az 3 kişi gözaltına alındı.

İngiltere Polis Koronavirüs Başkent 

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