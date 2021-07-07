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LONDRA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
LONDRA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya

LONDRA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya

- Londra'daki Wembley Stadı'ndan taraftarların çıkışı - Alınan güvenlik önemleri - Üzgün İspanya taraftarlarıİNGİLTERE - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1 - 1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4 - 2 üstünlük kurarak, finale çıktı. Maçın ardından taraftarlar Wembley Stadı'nı boşalttı.

İspanya İtalya 

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