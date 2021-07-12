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Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar

Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar

-Ekiplerin denetimlerinden detay

Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Karahisar Tatİl Polis Ekipleri 

--Ekiplerin sürücülere lkum ikramından detay

( AFYON KARAHİSAR)- Hem havadan, hem de karadan trafik uygulaması yapan polis ekiplerin lokum ikramı sürücüleri şaşırttı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri sürücülere lokum ikram etti, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Lokumuyla ünlü Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri farklı bir uygulama yaptı. Hem drone ile havadan hem de karadan trafik uygulaması yapan polis ekipleri, özellikle tatil için yollarda olan sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılardı. Sürücülere Afyonkarahisar’ın meşhur lokumundan da ikram eden polis ekipleri, emniyet kemeri konusunda da sürücülere uyarılarda bulundu. Polis ekiplerini ellerinde lokum ile gören sürücüler de çok şaşırarak kendilerine yapılan ikramlardan dolayı teşekkür ettiler. (HK-Y)
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