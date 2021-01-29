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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Lokomotifin çarptığı adam öldü

- Lokomotifin çarptığı adam öldü

Ceset başında toplanan yakınları

Adli Tıp Cenaze Makinist Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Yakınlarının ağlaması
-Çarpan trenin görüntüsü
-Genel ve detay
-Ölen adamın fotoğrafı
-Makinistin fotoğrafı

( ADANA )- Adana’da lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybeden adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana’da lokomotifin çarptığı 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesinde meydana geldi. Demiryolundan geçmek isteyen 57 yaşındaki Muzaffer Gül’e makinist Mehmet Emin Kara’nın (29) kullandığı lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gül’e olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak Gül hayatını kaybetti. Gül’ün yakınları olay yerine gelerek cesedin başında gözyaşlarına boğuldu. Polis makinisti gözaltına aldı. Gül’ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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