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Lokantaya girip kasadan para çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Lokantaya girip kasadan para çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı

Lokantaya girip kasadan para çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı

Lokantaya giren hırsızdan detay

Asad Akalan Kamera Hırsız 

-Lokantanın kasasından para çalan hırsızdan detay
-Hırsızın kasadan parayı alıp kaçmasından detay
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da bir lokantaya girip kasadan para çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi lokantanı boş olduğunu fırsat bilip içeri girdi. Hırsız, kasadan parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA-YRT
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