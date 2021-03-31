Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor

Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor

Esnafın konuşması

Turab Salar Yasaklar Allah 

-Restoranlardan görüntü
-Boş masalardan görüntü
-Yürüyen insanlar
-Polis denetimi
-Paket dönerin vatandaşa verilmesi
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Türkiye genelinde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite açılmasının ardından Konya'da esnaf müşterilerini bekliyor. Tedbirleri alarak iş yerlerini açan esnaf, vatandaşların kurallara uyarak rahatlıkla lokanta ve kafelere gelebileceklerini söyledi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi aylar sonra Konya’da da lokanta, kafe ve benzeri işletmeler yüzde 50 kapasite şartı ile tekrar açıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek açılan işletmeler müşteri bekliyor. Esnaf ise vatandaşların lokanta ve kafelerin açıldığından habersiz olduğunu belirtti.
Döner ustası Çetin Varış, “İşler geçen haftayla aynı, hiçbir değişiklik olmadı. Vatandaşların çoğunun haberinin olduğunu zannetmiyoruz. Çoğunun normalleşmeden haberi yok. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Lokantacı Hasan Gürbüz ise, “Dükkanlar açıldı, yasaklar kalktı. Çoğunun haberi yok herhalde. Çoğu müşteriyi paket alırken dışardan içeri alıyoruz. Yasaklar kalktı herkes içerde oturabilir. Maske ve mesafeye dikkat edildiği sürece bir sıkıntı olmaz. Şurada 8-10 gün daha çalışırız sonrasında Ramazan ayında tekrar kapanıyor. Sonrasına bakacağız inşallah” dedi.
Dönerci Levent Kurt da, dün iş yerlerini açtıklarını belirterek, "İş bekliyorduk ama kimsenin haberi mi yok bilemedik, işlerimiz yok" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement