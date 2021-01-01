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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Lokantada yangın paniği

Lokantada yangın paniği

Dükkandan çıkan duman detay

İlk Müdahale Yangın Paniği Yangına Müdahale 

-Yangına söndürmeye çalışan çalışanlar detay
-İtfaiyenin gelişi
-Detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir lokantada ocakta unutulan tencereden çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, İlkadım ilçesi Mevlevihane caddesi üzerinde bulunan bir dönercide saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ocakta unutulan tencereden çıkan yangına ilk müdahaleyi çalışanlar ve cevrede bulunan esnaflar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında lokantada maddi zarar oluştu.
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