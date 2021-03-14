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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

Masadaki para

Asad Jandarma Dell Helal Uttu 

-Lokanta tabelası
-Lokanta
-Parayı unutan kişini parayı alması
-Lokanta sahibini Samet Pan konuşması
-Paranın sahibi Tahsin Yıldız’ın teşekkür etmesi
-Mahalle Muhtarı Bedrettin Kurt teşekkür etmesi

( MERSİN ) -- Paranın sahibi Yıldız: “Helal süt emmiş” MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde lokanta sahibi, müşterisinin yemek yedikten sonra poşet içinde unuttuğu 37 bin TL'yi sahibine teslim etti. Kadelli Mahallesi'nde Samet Pan'a ait lokantaya dün gelip yemek yiyen bir kişi, ayrılırken içerisinde 37 bin TL bulunan poşeti unuttu. Masanın altındaki poşeti bulan Pan, durumu muhtar Bedrettin Kurt ve jandarma ekiplerine haber verdi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parayı unutan kişinin Tahsin Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız'a telefonla ulaşan ekipler, lokantaya gelmesini sağladı. Samet Pan, ticaret yapmak için Burdur'dan Tarsus'a geldiği öğrenilen Yıldız'a parasını teslim etti. Pan'a teşekkür eden Yıldız, “Allah razı olsun, annesi ve babası helal süt emmiş biri olarak yetiştirmiş. Gurur duyduk evlatlarınla” dedi.
Muhtar Kurt da bu davranışından dolayı esnafından gurur duyduğunu belirterek, Pan'ı tebrik etti. (ERY-
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