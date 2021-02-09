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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Lokantada Kemal Kılıçdaroğlu'nu görenler şaşkına döndü

Lokantada Kemal Kılıçdaroğlu'nu görenler şaşkına döndü

Kılıçdaroğlu'da benzeyen aşçının görüntüleri

-Konuşması

( BURSA -ÖZEL)- Bursalı aşçının Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. BURSA

- Bursa'da yaşayan 62 yaşındaki lokanta sahibi ve aynı zamanda aşçı Yılmaz Özçelik'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan benzerliği görenleri hayrete düşürdü. Benzerliği nedeniyle birçok kişinin kendisiyle anı fotoğrafı çektirdiğini söyleyen Özçelik, yaşadığı durumdan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Ayrıca Yılmaz Özçelik, 'Herkese ve tüm siyasetçilere olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na da saygı duyuyorum. Bolu'da doğdum ve 45 senedir Bursa'da aşçı olarak çalışıyorum. Sokakta yürürken özellikle gençler benimle fotoğraf çekinmek istiyor. Bu durumdan dolayı çok mutluyum' ifadelerini kullandı. (EV-
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