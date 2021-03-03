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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lokanta ve restoranlar açıldı ama vatandaşlar tedirgin

Lokanta ve restoranlar açıldı ama vatandaşlar tedirgin

Lokantalardan detay

Asad Salar Karahisar 

-Vatandaşlar masada otururken detay
-Lokanta ve restoran işletmecileri ile röportajlar

( AFYON KARAHİSAR)- Esnaf normalleşme sürecinden memnun kaldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından lokantalar yüzde 50 kapasite ile müşteri kabulüne başlarken, esnaf, vatandaşların halen lokanta ve restoranlara gelmekte tedirgin olduklarını belirtti.
Pandemi sürecinde risk sıralamasında sarı iller arasında bulunan Afyonkarahisar’da lokantalar yüzde 50 kapasite işle sabah 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kent merkezindeki lokanta ve restoranlar gerekli tedbirleri alarak müşterilerinin maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ederek masalarda yemek yemelerine imkan sağladı. Normalleşme süreciyle birlikte insanların bir an olsun mutlu olmaya başladığını ve esnafın yüzünün güldüğünü belirten işletme sahipleri, eskisi kadar olmasa da işyerlerini açmanın memnuniyeti içerisinde olduklarını kaydettiler. Vatandaşların halen daha lokantalara gitmede tedirgin olduğunu söyleyen esnaflar, bu kadarının bile bu ortamda yeterli olduğunu kaydettiler.
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