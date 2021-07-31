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- Lokanta bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Lokanta bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

- Lokanta bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın detayları

( ANKARA ) ANKARA

Tahkikat Yangın Altın Yangına Müdahale Trol 


- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Gölbaşı Gazı Osman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lokanta bacasından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası dumanı gören vatandaşlar işletme sahiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı (HK-BA-Y)
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