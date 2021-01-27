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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu toprağa verildi

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu toprağa verildi

cenazeden görüntüler

Hafta Sonu Otopsi Raporu Cenaze Namazı Basketbol Sağlık Ekipleri 

-Tabut üzerindeki forma
-Cenazeye katılanlar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) -- Son yolculuğuna son maçında giydiği forma ile uğurlandı- Tabutunun üstüne son maçında giydiği formayı koydular TEKİRDAĞ

- Türkiye 2. Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanlığını yapan ve kulüp lojmanındaki odasında ölü bulunan takım kaptanı Ziya Berhan Kılıç, memleketi Çorlu’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaptanın tabutunun üzerine son maçında giydiği ismi yazılı forma konuldu. Edinilen bilgilere göre, ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç (30), takımın hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç için Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen antrenmanına katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç’ın ailesine haber vererek durumu bildirmiş, Ziya Berhan Kılıç’ın ailesi telefona cevap alamayınca sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiindeki takım lojmanına giderek kontrol etmek istemişti. Kilitli olan oda kapısını kıran ağabeyi Çağlar Kılıç ve babası Can Kılıç genç sporcuyu yatağında hareketsiz yatarken bulmuş, haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ani ölümüyle sevenlerini üzüntüye boğan genç basketbolcu Çorlu Merkez (Garaj) Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hayatını kaybeden takım kaptanı Ziya Berhan Kılıç’ı son yolculuğunda takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Genç basketbolcunun ölüm nedeni ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından açıklanacağı kaydedildi. (SŞ-
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