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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lodos ve yağmur zor anlar yaşattı

Lodos ve yağmur zor anlar yaşattı

yağmura hazırlıksız yakalananlar

Raks Akalan Lodos Irak 

-ıslanmayı aldırış etmeyenler
-kafasına poşet geçirenler
-şemsiyeleri ters dönenler
-farklı açılardan detaylar

( BURSA ) -- Şemsiyeler ters dönerken, vatandaşlar karton ve poşetle kafalarını korumaya çalıştı BURSA

- Bursa’da etkili olan lodos ve yağmur, vatandaşlara zor ânlar yaşattı. Rüzgârın 80 kilometreye hıza ulaştığı ânlarda şemsiyeler ters dönerken, insanlar yürümekte zorlandı. Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra lodos yerini yağmura bıraksa da, aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar aldırış etmeden ıslanarak yoluna devam ederken, korunmak isteyenlerin ise şemsiyeleri lodosun etkisiyle ters döndü. Rüzgarın saatte 80 kilometre hıza ulaştığı ânlarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yanında şemsiyesi olmayanlar ise poşet, karton ve mendil ile kafasını korumaya çalıştı. Yağmurun etkisini arttırarak devam etmesi bekleniyor. (AÇ-MŞ)
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