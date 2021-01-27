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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu

Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu

dev dalgalar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Lodos Deniz Trafiği 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu. Edremit’in Akçay, Altınkum, Güre ve Altınoluk Sahillerinde lodos fırtınası etkili olmaya devam ediyor. Saatte 80 kilometreye kadar çıkan rüzgâr sebebiyle oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı. Oluşan dev dalgalar sahillere vurdu. Dev dalgaları izlemek için bir çok kişi sahillere gitti. Kuzey Ege’de deniz trafiğinde de zaman zaman aksamalar meydana geldi. (EME-MŞ)
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