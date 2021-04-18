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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Liseli öğrenciler suyla hareket eden araç tasarladı

Liseli öğrenciler suyla hareket eden araç tasarladı

-ARACIN DEPOSUNA DENİZ SUYU DÖKÜLMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Güneş Enerjisi Elektrik Enerjisi Öğretmenler Lise Öğrenci Elektrikli Araç 

--PARACIN HAREKET ETTİRİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--ARAÇTAN DETAYLAR
--ÖĞRENCİLERLE RÖP
--ÖĞRETMEN SALİH GÜNGÖR RÖPORTAJ

( BURSA -DRONE-ÖZEL)- Deposuna deniz suyu döktükleri aracı hareket ettirdiler BURSA

- Bursa'da lise öğrencileri deniz suyuyla hareket edebilen araç tasarlayıp hareket ettirmeyi başardı. Liseli öğrencilerin tasarladığı aracın deposuna dökülen deniz suyundaki iyonlardan elektrik elde edilip bu sayede hareket etmesini sağladı. Tasarladıkları bu projeyi dünyaca ünlü otomobil firmalarına sunan öğrenciler dünya çapında tanınan bir otomobil firmasıyla geliştirdikleri sistemi daha daha geliştirmek üzere çalışmaya başladı.
Bursa'da Özel Tan Kolejinde öğrenim gören 8 öğrenci Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Salih Güngör'ün destekleriyle ortaya çıkan araç hem güneşle hem de deniz suyuyla elektrik üretebiliyor. Projenin detaylarını anlatan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Salih Güngör, "Dünyada çok elektrikli araç var. Türkiye olarak bizde son dönemde elektrikli araç üretimine geçtik. Bizde öğrencilerimizle biz bu aracı nesil geliştirebiliriz diye çalışma yaptık. Nasıl ek bir çalışma yapabiliriz diye düşünürken su aklımıza geldi. Türkiye'nin her tarafı denizle kaplı bizde bu denizi nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Deniz suyundan elektrik ürettik. Deniz suyundaki iyonlarla elektrik üretiyor. Aracın deposuna döktüğümüz 10 litre deniz suyundan 14 volt elektrik ürettik. Bu su sayesinde aracın aküsü şarj oluyor. Biz geliştirdiğimiz projeyi dünya çapında bir otomobil firmasıyla konuştuk. Onlarla konuştuk bu aracın daha da geliştirmek için ortak çalışacaklarını söylediler" dedi.
Projeyi geliştiren öğrenciler, "Aracımızda su deposu ve güneş enerjisi panelleri var aracımızda tuzlu su kullanıyoruz. Bu sudaki iyonlar yardımıyla elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu sayede aracımız hareket ediyor. Bu projemizle gelecekte enerji kaynaklarımızın tükenmesi durumunda tuzlu su ve güneş enerjisini kullanarak bir araç tasarladık" şeklinde konuştu.
(BRK-AÇ-
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