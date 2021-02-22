Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Liseli Mehmet'ten örnek davranış

Liseli Mehmet'ten örnek davranış

Polis, paranın sahibi ve genç detayları

Polis Aracı Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Polis Karakolu Bulduk 

-Paranın teslimi ve polisin konuşması
-Paranın sayılması
-Paranı sahibi ve genç ile röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ )- Mehmet Ateş, yolda bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi, yolda bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Mehmet Gözükara, borçlarını ödemek için bankadan para çekti. Bir başka bankaya olan borcunu ödemek için gittiğinde paranın 20 bin lirasının eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine polise başvuran Gözükara, 20 bin lira parasının kaybolduğunu bildirdi. Bu arada, lise 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ateş, Karaziyaret Mahallesinde gezdiği sırada yol kenarında deste halinde para buldu. Ateş, bulduğu bir deste parayı saymadan önce Bölge Trafik Tescil Denetleme Şubesine giderek para bulduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Ateş’in bulduğu deste halindeki para polisler tarafından sayıldıktan sonra teslim alındı. Parası teslim edilen Gözükara gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelikle polislere teşekkür etmek istiyorum. Benimle çok ilgilendiler. Genç kardeşim bu paramı bulmuş, gencin örnek davranışı beni mutlu etti. Bulduğu parayı saymadan hemen polislere getirip teslim etmiş. Borçlarımı ödemek için çektiğim parayı yolda düşürdüm. Polislere müracaat ettim, çok sürmeden polislerimiz bana müjdeyi verdi. Paramı bulan gence bir miktar para verdim” diye konuştu.
Mehmet Ateş ise parayı bulduktan sonra ailesinin yanına gittiğini daha sonra polis karakoluna gelerek bir miktar para bulduğunu ve teslim etmek istediğini söylediğini anlattı. Mehmet Gözükara, parayı bulup kendisine teslim edilmesini sağlayan Mehmet Ateş'e 400 TL harçlık verdi. (HLL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
Gaziantep'te Patlama! Olay Yerinden İlk GörüntülerGaziantep'te Patlama! Olay Yerinden İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı