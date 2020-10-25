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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Liseli kızların erkek kavgası kamerada

Liseli kızların erkek kavgası kamerada

Kavga anları

( BURSA ) BURSA

Lise Öğrencisi Kamera Lise Öğrenci 


- Bursa'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta iddiaya göre erkek arkadaş nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüşürken, yaşananlar kameraya yansıdı.
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