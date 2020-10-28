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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Liseli genç kız bir anda yere yığıldı

Liseli genç kız bir anda yere yığıldı

Lise öğrencisi genç kız

İlk Müdahale Saygı Duruşu Lise Öğrencisi Öğretmenler Lise Öğrenci 

-baygınlık geçirme anı
-ambulansa alınması
-törenden detaylar

( EDİRNE ) -- 29 Ekim törenlerinde bayrak taşıyan liseli genç kız baygınlık geçirdi EDİRNE

- Edirne’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk anıtı çelenk sunma törenlerinde, bayrak taşıyan liseli bir genç kız baygınlık geçirdi. Tören alanında bulunan ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Edirne’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Çelenklerin sunumunun ardından öğle namazı ezanı okununca, tören ezan nedeniyle bekletildi. Bu sırada bayrak filama taşıyan lise öğrencilerinden bir genç kız baygınlık geçirdi. Başlarındaki görevli öğretmenlerin ikazıyla tören alanında hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonla alakalı bir sorun yaşadığı öğrenildi. Edirne İl Milli Müdürü Dr. Önder Arpacı da lise öğrencisi genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. (KU-
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