Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lise öğrencisi ifadesinde gerçeği söyledi

Lise öğrencisi ifadesinde gerçeği söyledi

arşiv

( MALATYA )- Babasından şiddet gördüğü için öldürmüş MALATYA

Polis Lise Öğrencisi İtiraf Lise Öğrenci 


- Malatya’da sabah erken saatlerde babasını öldürdüğü iddiasıyla okulda gözaltına alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi, polisteki ifadesinde babasının kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla öldürdüğünü itiraf etti. Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde sabah 07.00 sıralarında intihar ihbarı alan 112 sağlık görevlileri olay yerine geldiğinde Reşat Aksakal'ın cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, babasını öldürdükten sonra okula giden A.A. (15)’yı gözaltına alınca gerçek ortaya çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan A.A.’nın babasının kendisine şiddet uyguladığını ve eve geç gelmesine karıştığını bu nedenle de sinirlenip tüfekle babasını öldürdüğünü itiraf etti. Pedagog eşliğinde sorgusu tamamlanan lise öğrencisinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (HE-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement