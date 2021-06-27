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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Lise öğrencisi Halid ödüllü robotunu öğretmenlerine anlattı

Lise öğrencisi Halid ödüllü robotunu öğretmenlerine anlattı

Robot köpekten detaylar

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-Halid'in robot köpeği çalıştırması
-Halid Yıldırım ile röp.
-Plaket verilirken detay
-İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın konuşması

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- 18 Yaşındaki lise öğrencisi Halid Yıldırım:- “Çabalarımın devletim ve okulumdan takdir görmesinden çok mutlu oldum- İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt:- “Bu çatı altında daha çok Halid’ler çıkacağına inanıyorum” ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de 6 ayda geliştirdiği “robot köpek” projesiyle TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve uluslararası olimpiyatlarda ödül alan lise öğrencisi Halid Yıldırım, projesini öğretmenlerine sundu. Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamaları avantaja çeviren 18 yaşındaki lise öğrencisi Halid Yıldırım, 6 aylık çalışmaları sonucunda modüler robot köpek projesini geliştirdi. Projesiyle INSPO 2021 Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları’nda 1’inci olan Halid, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda da 3’üncü olmuştu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ın katılımıyla okulunda öğretmenlerine sunum Halid’in robot köpek projesi büyük beğeni topladı. Proje sunumunu izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Halid Yıldırım ve danışman öğretmeni teşekkür plaketi takdim etti. Cırıt, Halid’in babası Ahmet Yıldırım’a ise teşekkürlerinin göstergesi olarak çiçek verdi. “Çabalarımın devletim ve okulumdan takdir görmesinden çok mutlu oldum” Projesinin takdir görmesinden dolayı gururlandığını aktaran Halid Yıldırım, “Çabamın ve başarımın devletim ve okulumdan takdir görmesinden çok mutlu oldum. Umarım ilerleyen dönemlerde birçok okuldan böyle projeler çıkmasını istiyorum. Şu anda üniversiteye gitmeyi ve sonrasında kendi kişisel projelerime devam etmeyi düşünüyorum. Projelerimi kendi internet sayfamda açık kaynak olarak paylaşmak istiyorum. Ben her zaman teknolojide bir şeylerin gelişmeye açık olmasına, ‘modüler’ olmasına dikkat ediyorum. Bu projemi öğretmenlerime anlatınca çok mutlu oldum” diye konuştu.
“Bu çatı altında daha çok Halid’ler çıkacağına inanıyorum” Proje sunumunda konuşma yapan İl Milli eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Halid’in Türkiye adına çok büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Çocuğumuzun anlatım şekli, kullanmış olduğu cümlelerden tutun yapmış olduğu çalışmaları dışarıya yansımasını ne derece sağlıyor bununla alakalı çocuğumuzun görüşlerinin ortaya koyulması, onun ileride daha özgüvenli bir şekilde bu ülke için bilimsel çalışmaları daha iyi yürüteceğini bir göstergesi oluyor. Tekrar Halid’i yetiştiren öğretmen arkadaşlara, rehber öğretmenine ve ailesini tebrik ediyorum. Bu çatı altında daha pek çok Halid’ler çıkacağına inanıyorum” dedi.

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