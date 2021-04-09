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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden polislere kavga ihbarıyla sürpriz

Lise öğrencilerinden polislere kavga ihbarıyla sürpriz

Polislerin okula gelişi

Polis Haftası Hatıra Fotoğrafı Çekim Lise Öğrenci Öğrenciler 

-İçeri girmeleri ve sürprizle karşılaşmaları
-Polislere gül verilmesi
-Bir polisin konuşması
-Toplu fotoğraf çekimi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde lise öğrencileri, "kavga çıktı" ihbarında bulunarak okula çağırdıkları polislere sürpriz polis haftası kutlaması yaptılar. İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 112 hattını arayarak okulda kavga çıktığı ihbarında bulundular. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisleri Türk bayrakları ve güllerle karşılayan lise öğrencileri Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kendilerine çiçek de veren öğrencilerin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan polisler, gençlere her zaman yanınızdayız mesajı verdiler. Sürpriz kutlamanın sonunda polisler ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
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