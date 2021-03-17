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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden duygulandıran Çanakkale Şehitlerini Anma Günü videosu

Lise öğrencilerinden duygulandıran Çanakkale Şehitlerini Anma Günü videosu

Öğrencilerin paylaştığı video

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Şehit Akkale Öğrenciler 


- Lise öğrencileri 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla video çekerek sosyal medyada paylaştı. Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir video yayınladı. Öğrenciler eğitimini aldıkları mesleklerden uygulamalar yaparken, şehitlerimizden emanet aldıkları vatana sahip çıkacaklarını dile getirdiler. Onları, şiirler ve türkülerle anarak Atatürk’ün Avustralyalı şehitlerin annelerinin mektuplarına verdiği yanıtları okudular.
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