Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lise bahçesine kurulan profesyonel tavuk kümesi üretime katkı sağlıyor

Lise bahçesine kurulan profesyonel tavuk kümesi üretime katkı sağlıyor

Kuluçka makinesi ve detaylar

Meslek Liseleri Gıda Sektörü Organik Yumurta Meslek Lisesi Hayvancılık 

-Kümes içerisi genel ve detaylar
-Yumurtaların toplanması
-Öğrencilerden ve öğretmenlerden röportaj
-İl Mili Eğitim Müdürü Aziz Gün röportaj

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bin tavuk kapasiteli kümes kuruldu. Lisenin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği bölümü öğrencileri, kümes sayesinde tavukçuluğun her aşamasını uygulamalı öğreniyor.Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan bin tavuk kapasiteli kümes, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek 600 bin liraya mal oldu. Öğrenciler, okulda ziraat mühendisleri ve bölüm öğretmenleri eşliğinde teorik bilgilerini pratiğe döküyor. Kümeste günlük ortalama 800 organik yumurta elde edilirken, satılan yumurtalar, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılıyor.Tavukçuluğun riskli bir meslek olduğunu belirten okul öğrencileri, kendi köylerinde ailelerinden gördükleri kadarıyla uyguladıklarını, okulda ise daha profesyonel bir eğitim alarak verimi artırdıklarını söylediler.Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Abdullah Çiftçi, “Kısa adı DAP olan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bu projemiz finanse edilmiştir. Bu projenin temel iki hedefi bulunmaktadır. Birincisi öğrenci ve çiftçi eğitimleri, ikincisi ise üretim faaliyetleri sırasında elde ettiğimiz ürünler” dedi.
Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Baş Müdür Yardımcısı Savaş Yılmaz ise, “Buradan mezun olacak öğrencilerimiz, burada edindikleri bilgi ve becerilerini piyasada diğer kümeslerde çalışarak değerlendirecekler ve belki de daha sonra kendileri birer girişimci olarak kanatlı hayvan atölyeleri işletmeleri kuracaklar” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise buna benzer projelerin artarak devam edeceğini belirterek, “Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeyiz. Bir meslek lisesinde aslında görmek istediğimiz bir manzara ile karşı karşıyayız. Uygulamaların yapılması, teorik derslerle birlikte öğrencilerin alanda olması, işin içerisinde olması, işte burası da daha önce Tarım Meslek Lisesi olarak bilinen Gül Celal Toraman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının mesleki, teknik eğitiminde kaliteyi yükseltmek adına ‘Bin Okul Projesi’ içinde olan bir okulumuz. Burada DAP ile birlikte yapmış olduğumuz bir proje çerçevesinde kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve hayvan yetiştiriciliği alanı ile ilgili olarak öğrencilerimizin burada ders görmüş oldukları bir işletme. Mesleki teknik eğitimin önemini Covid-19 süreciyle çok daha iyi anladık ama bununla birlikte tarımın ve üretimin önemini çok daha fazla iyi idrak ettik. Ülke olarak, dünya olarak en çok ihtiyaç duyulan tarım sektörü, gıda sektörü, hayvancılık sektörü ilimizde gerçekten tarım ve hayvancılık merkezi olabilecek ve bu yol da ciddi bir mesafe alan bir il ve buna da ciddi destek sağlayan meslek liselerimizden bir tanesi de burası. Okulumuzdaki arkadaşlarımızın projeleri, diğer okullarımızdaki mesleki teknik alt yapısının güçlendirilmesi, çocuklarımıza eğitim fırsat ve imkânının daha da belli noktalara geçirilmesi adına bu projelerimiz bundan sonra artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement