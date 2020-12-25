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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Lisans öğrencileri çöp topladı

Lisans öğrencileri çöp topladı

çevre temizliği yapan öğrenciler

Çevre Temizliği Farkındalık Öğrenciler Irak 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup gönüllü, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla cadde ve sokaklardaki çöpleri topladı.Çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen üniversite öğrencileri, Fatih Mahallesi'nde çevre temizliği yaptı. Ellerine aldıkları poşetlerle park, cadde ve sokaklarda kırık cam parçaları, metal şişe, poşet ve kişisel ürünleri toplayan öğrenciler, vatandaşları da çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti. Öğrenciler hazırladıkları “Çevremizi temiz tutalım” afişlerini de parklara ve çöp konteynerlerine astı.İlyas Dzhumanyazov isimli öğrenci, “Temiz toplum projesi kapsamında mahallemizdeki parkın temizliğini yaptık. Bizden sonraki nesillere temiz çevre bırakmak istiyoruz. Çevre kirliliğini azaltmak için öğrenciler olarak bir adım atmak istedik. Şimdi de vatandaşlarımızın bir adım atmasını istiyoruz” dedi.
Fevzi Karaköse de “Çevreye yararlı bir hizmette bulunduk bundan çok memnunuz. Gelecekteki nesillere böyle temiz bir çevre bırakmak istiyoruz. Biz adımımız attık sıra vatandaşlarımızda” şeklinde konuştu.

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