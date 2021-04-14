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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı

Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı

- Yaralı işçinin ambulansla hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Liman dışından detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Safi Port Limanında üçüncü kattan düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay 12.30 sıralarında Derince Safiport Liman İşletmesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgay T. adlı işçi, limanda bir binanın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Düşme sonrasında Turgay T.’nin yaralandığını gören işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. (GY-
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