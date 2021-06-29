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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Lice’de 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Lice’de 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma arşiv video

Sosyal Medya Narko-terör Operasyonu Operasyon Uyuşturucu Terör Operasyonu 

-Jandarma operasyona başlaması
-Drone ile adresin tespit edilmesi
-Adrese baskın yapılması
-Jandarma ekiplerinin uyuşturucu bulması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonu kapsamında, 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri, 150 bin kök skunk ve 3 kilogram esrar ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen kenevirlerin fotoğraflarını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalındaki Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında, 1 milyon 340 bin kök kenevir, 150 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" ifadesine yer verildi.
(SI-AKK-Y)
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