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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Libyalı ünlü boksör Zinad'dan Macron'a 'yumruklu' protesto

- Libyalı ünlü boksör Zinad'dan Macron'a 'yumruklu' protesto

Boksörün Macron'un fotoğrafını yumruklaması

( TRABLUS ) - Libyalı ünlü boksör Zinad'dan Macron'a "yumruklu" protesto TRABLUS

Kum Torbası Boksör Protesto İslam Karikatür 


- Libyalı ünlü boksör Malik Zinad, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepkisini kum torbasına yapıştırdığı fotoğrafını yumruklayarak gösterdi. Libyalı ünlü boksör Malik Zinad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle tepki gösterdi. Zinad, Macron'u antrenman sırasında kum torbasına yapıştırdığı fotoğrafına defalarca yumruk atarak protesto etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zinad, "Canımız kanımız sana feda olsun ya Resulullah" ifadelerini kullandı.
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